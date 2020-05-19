غلق قناة MBC السعودية واجب وطني واخلاقي

2020/05/19 | 23:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / وليد الطائي… تظاهر العراقيين اليوم الأثنين ببغداد أمام مكتب قناة MBC السعودية واغلقوا مكتبها ردا منهم على الإساءة القذرة التي صدرت من هذه القناة الغير محترمة بحق رمز وطني كبير من رموز العراق وهو المجاهد القائد الشهيد ابو مهدي المهندس الذي ترك اثرا طيبا وجميلا في نفوس العراقيين وقبل هذه الإساءة السخيفة صدرت […]

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