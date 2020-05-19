تحطم طائرة روسية ومقتل طاقمها قرب موسكو

2020/05/19 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم الثلاثاء، بمقتل طاقم مروحية عسكرية من طراز "مي-8" جراء عملية هبوط قاس أدى لتحطمها في مقاطعة موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان: "في حوالي الساعة 20:00 من يوم 19 مايو نفذت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو، عملية هبوط قاس، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها جراء الجروح التي أصيبوا بها".

وأضافت الوزارة أن لجنة تابع للقيادة العامة للقوات الفضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط للإجراء تحقيق في الحادث.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن "المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني"، موضحة أن المروحية لم تكن مزودة بالمعدات القتالية.

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