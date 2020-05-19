العطواني: حكومة إقليم كردستان تتعامل مع بغداد على شكل “بازار”

2020/05/19 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي، جمعة العطواني، الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان تتعامل مع الحكومة المركزية في بغداد على شكل “بازار”.وقال العطواني في حديث لقناة “العهد”، إن “حكومة إقليم كردستان تتعامل مع بغداد ليس كجزء من الحكومة الاتحادية، إنما على شكل (بازار) لبيع النفط وتسليم النفط إلى بغداد وقت انخفاض الاسعار وفي وقت الرخاء يتمرد الإقليم”.[…]

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