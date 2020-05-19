الصهيونية والخطر المستمر

2020/05/19 | 23:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتورة أنيسة فخرو… الكاتب العبقري محمد الماغوط في عام 1978، كتب بسخريته الواقعية المعهودة يقول: “كيف أوقظ الأمة العربية من سباتها؟ كيف أُقنع الأمة أن أحلام إسرائيل أطول من حدودها؟ فهي لو أُعطيت اليوم جنوب لبنان طوعا لطالبت بشماله لحماية أمنها في الجنوب، ولو أُعطيت كل لبنان لطالبت بتركيا لحماية أمنها في لبنان، […]

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