2020/05/19 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن وحلق رأسه.وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية تلقت “العهد نيوزو” نسخة منه ان “الغانمي سيستقبل المواطن في مكتبه بعد التجاوز عليه من قبل افراد من الشرطة الاتحادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يأمر بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يأمر بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).