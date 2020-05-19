2020/05/19 | 23:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طموحات الصناعات البقاء بالممتاز 3 مشاركات في البطولة الأولى وسط إستمرار التحديات الناصرية – باسم الركابي تنتظر فرق الدوري الممتاز القرار النهائي للجنة التطبيعية لإدارة اتحاد لكرة القدم بشان تقرير مصير الدوري من حيث استئنافه او إلغائه بالتنسيق مع خلية الأزمة فيما يتعلق بتطور الوضع بواقع فيروس كورونا وما يشهد من زيادة واضحة بعدد الإصابات […]

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