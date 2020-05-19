2020/05/19 | 23:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مشتركاً مع الأولمبية بغداد – قصي حسن اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان المرحلة المقبلة ستشهد عملا مشتركا بين الوزارة واللجنة الاولمبية بهدف دفع عجلة الرياضة العراقية الى الامام.وبين درجال ان اللقاء مع رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ومستشار رئيس […]

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