بعد قرار الحجز على أمواله.. “مخلوف” يعترف باستنزاف قواه

2020/05/19 | 23:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الخلافات التي ثارت مؤخراً بين #الحكومة_السورية ومالك شركة سريتل “رامي مخلوف”، كشف الأخير، مساء اليوم، عن استنزاف قواه أمام القرارات.وردَ مجدداً “رامي مخلوف”، على الهيئة الناظمة للاتصالات و #الحكومة_السورية، عبر صفحته الرسمية…

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