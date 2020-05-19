رئيسا المفوضية والمجلس الأوربي يؤكدان دعمهما للحكومة الجديدة

2020/05/19 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة مشتركة من رئيس المفوضية الأوربية، اورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوربي، شارل ميشيل، بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.

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