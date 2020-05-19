مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات لمواجهة 3 تحديات

2020/05/19 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة مصطفى الكاظمي واتخذ عدة قرارات.واكد الكاظمي في كلمة افتتح بها الجلسة ان الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الامنية والاقتصادية والصحية ، موجها ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق ابواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الاخطاء السابقة .وناقش المجلس الاجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء وزارة المالية باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار من دون استقطاع، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض اسعار النفط.كما بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الارصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة.وبحث مجلس الوزراء جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والاجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس ، وجدد التأكيد على اهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالارشادات الصحية .وقدّم وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والاستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية .واشار وزير الصحة الى ان تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي"، مبينا :" ان التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الامور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا تحمد عقباه".ولقرب حلول عطلة العيد، قدّم رئيس الوزراء تهانيه بالمناسبة، واعلن المجلس تحديد ايام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الاحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، مع فرض حظر التجوال الشامل.وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين ، اشار رئيس مجلس الوزراء الى اهمية ان تعمل الشركات الاجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبها واكسابها المهارات اللازمة ، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها.وناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة على جدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن واستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيس لمجمع بسماية السكني ، حيث تمت استضافة رئيس هيئة الاستثمار وكالة سالار محمد امين ، وجرت مناقشة المشاكل والمقترحات و التوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة .ووجه مجلس الوزراء بحل مشكلة الطريق الرئيس الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الاستثمار .وناقش مجلس الوزراء اجراءات وزارتي التربية ، والتعليم العالي ، بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية .وحث رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وان لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة .كما بحث مجلس الوزراء استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية .

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