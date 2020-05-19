وزير التخطيط يرهن صرف رواتب حزيران كاملة بتعافي اسعار النفط

2020/05/19 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد رهن وزير التخطيط، خالد بتال، دفع رواتب الموظفين كاملة الشهر المقبل بتعافي اسعار النفط .وقال بتال في لقاء متلفز،"تم تشكيل خلية ازمة مالية لوضع حلول ستراتيجية حقيقية وسنصارح الشعب " مبينا انه " تم تامين رواتب الموظفين كاملة خلال آيار الجاري،لكن في شهر حزيران قد لا تستطيع الحكومة دفع كامل الرواتب والمخصصات".واشار الى ان" الرواتب الاسمية مؤمنة لا نقاش فيها"، موضحاً انه" تم مناقشة استقطاع نسبة من المخصصات ووضعنا بان الرواتب ما دون 500 الف دينار لن تشمل بالاستقطاعات القادمة، وذهبنا باستقطاع الرواتب العالية بداء من رئيس الجمهورية نزولا ".واضاف ان"صرف رواتب شهر حزيران المقبل بالكامل يعتمد على متغيرات كثيرة منها سعر النفط، ولدينا اكثر من 2 مليون و700 موظف بالاضافة الى تعيين الاف المتعاقدين في عدد من الوزارات وجميعها تحتاج الى دراسة وتامين للرواتب".

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