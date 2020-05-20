2020/05/20 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإضرام مسلحي تنظيم داعش مساء الثلاثاء النيران مجدداً في محاصيل زراعية بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن مسلحي التنظيم أضرموا النيران في محاصيل زراعية بقرية افتخار جنوبي قضاء داقوق.

وأضاف أن النيران التهمت 200 دونم من المحاصيل، منوهاً إلى أن النيران لا تزال مشتعلة ولم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخمادها جراء مخاوف من استهدافها من قبل مسلحي داعش.

واندلعت عشرات الحرائق في المحاصيل الزراعية على مدى الأيام القليلة الماضية ما أوقع خسائر كبيرة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، حيث ينشط مسلحو التنظيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراق مساحات أخرى من محاصيل زراعية في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراق مساحات أخرى من محاصيل زراعية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).