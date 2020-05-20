2020/05/20 | 00:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن البصرة: بعد العيد ، نستضيف المحافظ ومديري الصحة والتربية حول عدة ملفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 00:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة: بعد العيد ، نستضيف المحافظ ومديري الصحة والتربية حول عدة ملفات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة: بعد العيد ، نستضيف المحافظ ومديري الصحة والتربية حول عدة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).