2020/05/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحسم مصير الصفوف غير المنتهية بغداد – الزمان حسمت وزارة التربية ، قرارها للعام الدراسي الجاري للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هيئة الرأي برأسة الوزير علي حميد مخلف ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية قرارات عدة، ومنها المتعلقة بالصفوف […]

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