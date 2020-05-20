2020/05/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تغلق مداخل المحافظة بالكامل بدءاً من اليوم صحة الكرخ : تعافي 28 مصاباً بفايروس كورونا بغداد – الزمان أعلن مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي امس الثلاثاء تعافي 28 مصاباً بفايروس كورونا.وقال الحجامي على صفحته في فيسبوك (غادر مستشفيات دائرتنا الآن 28 مصاباً بعد اكتسابهم الشفاء التام من مرض فايروس […]

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