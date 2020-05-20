2020/05/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: درجة الحرارة 43 في بغداد وترتفع بدءاً من الخميس بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ارتفاع درجة الحرارة بدءًا من يوم غد الخميس.وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فأن (الطقس المتوقع اليوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو ، وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض […]

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