اخصائي بصحة الكرخ: لا يوجد حتى الان أي استثناء خلال أيام الحظر المناطقي

2020/05/20 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الاخصائي في صحة الكرخ الدكتور زياد حازم، الى انه لا يوجد حتى الان أي استثناء خلال أيام الحظر المناطقي.وقال حازم في حديث لقناة “العهد” اليوم الاربعاء، ان “تطبيق الحظر المناطقي سيشمل بعض المحلات التي شهدت قفزة بالاصابات” داعيا “القوات الأمنية تطبيق الحظر المناطقي بحزم وتفريق كافة التجمعات البشرية”.واضاف “مجالس العزاء وحفلات الاعراس […]

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