الحجامي يكشف عن الإجراءات المتبعة في المناطق الخاضعة للحجر

2020/05/20 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات الصحية التي ستتبع في المناطق الخاضعة للحظر الصحي.

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