وزير الصحة : غداً سننفذ حملات موسعة في مدينة الصدر

2020/05/20 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، عزم الوزارة تنفيذ حملات واسعة في مدينة الصدر غدا الاربعاء للوقاية من فيروس كورونا.

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