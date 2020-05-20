بعد تعذيبها لـ “شاب عراقي”.. الداخلية العراقية تعتقل عناصر من “الشرطة الاتحادية”

2020/05/20 | 00:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قيام #الشرطة_الاتحادية في #العراق الإساءة لشاب عراقي، عبر احتجازه وحلاقة شعره وحاجبيه ردّة فعل غاضبة في منصات #التواصل_الاجتماعي.سبب اعتقال الشاب، هو ظهوره في بث مُباشر عبر منصّة #فيسبوك، يقول فيه، إنه استُتنيَ من…

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