أزمة الرأسمال المالي وراهنية الماركسية اللينينية - امال الحسين

2020/05/20 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين من أجل نشر الفكر العلمي المادي، مساهمة في إعادة بناء النقد الفلسفي المادي للتاريخ، ورد الاعتبار للماركسية والماركسية اللينينة، نعمل على نشر تعاليمها ووضعها في متناول الشباب.



نحن في مرحلة مفترق الطرق، الذي يجمعنا في الصراع مع القوى الوطنية التواقة للحرية والديمقراطية، ضد هيمنة الدول الاحتكارية، التي تعيش اليوم أزمة سياسية واقتصادية خانقة، جعلت اتحادات الاحتكاريين الاقتصاديين والسياسيين، المسيطر ......





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