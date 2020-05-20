أكابر المجرمين من رجال الدين في رؤية قرآنية ( الكتاب كاملا ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/20 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور بدأ بمقال يقارن بين المومس ورجل الدين ، ويؤكد أن المومس اشرف من رجل الدين .



كان مقالا صادما استدعى مقالات تالية مستوحاة من قوله جل وعلا ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَ ......





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