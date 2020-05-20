مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية: سد اليسو سيضر العراق مستقبلا

2020/05/20 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية حاتم حميد، بان سد اليسو سيضر العراق مستقبلا.وقال حميد في حديث لقناة “العهد” اليوم الاربعاء، ان “70% من واردات العراق المائية تأتي من دول الجوار” مبينا ان “العراق شكل لجنة خلال الحكومة السابقة للتفاوض حول الحصة المائية بين بغداد وانقرة”.واضاف ان “تركيا تستغل الوضع السياسي […]

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