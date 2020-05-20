عضو في المالية النيابية يكشف حجم ديون العراق ويرجح عدم اقرار موازنة 2020

2020/05/20 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء (19 آيار 2020)، أن ديون العراق بلغت ...





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