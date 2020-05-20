السوداني يكشف عن هدفين وراء مقال الكاظمي ويؤكد: الحكومة السابقة كانت حكومة

2020/05/20 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب السابق محمد شياع السوداني، الثلاثاء (19 آيار 2020)، عن هدفين وراء مقال رئيس الوزرا...





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