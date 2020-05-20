2020/05/20 | 00:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل عراقي وإصابة ثلاثة في عبوة ناسفة جنوبي بغداد واشنطن-جنييف – الزمان أعلنت شركة موديرنا الأميركية الاثنين «معطيات موقتة إيجابية» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، والتي شملت عددا محدودا من المتطوّعين. وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح الذي أُطلقت عليه تسمية «إم آر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عراقية نوعية ضد تنظيم داعش في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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