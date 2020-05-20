تفجير السفارات .. والدفع الآجل

2020/05/20 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام هل‭ ‬سيأتي‭ ‬يوم‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬سفاراتها‭ ‬للتفجير‭ ‬بتعويضات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬ومنظمات‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬،‭ ‬ونحن‭ ‬اليوم‭ ‬نشهد‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأمريكية‭ ‬تصدر‭ ‬حكما‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يدفع‭ ‬السودان‭ ‬ما‭ ‬سمته‭ ‬تعويضات‭ ‬تأديبية‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬ضحايا‭ ‬تفجير‭ ‬سفارتي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬8991‭.‬ وقتل‭ ‬في‭ […]

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