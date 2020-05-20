الوفيات ترتفع مجدداً في بريطانيا ونواب يحملون الحكومة التقصير في فحوص كورونا

2020/05/20 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندن‭- ‬الزمان‭ ‬ انتقد‭ ‬نواب‭ ‬بريطانيون‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬مع‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مبدين‭ ‬اسفهم‭ ‬لقدرة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬الفحوص‭.‬فيما‭ ‬اودى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬الاف‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬انكلترا‭ ‬وويلز،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للاحصاءات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ […]

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