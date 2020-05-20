2020/05/20 | 00:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر «مجلس سوريا الديمقراطي» بعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وشيوخ العشائر في مناطق شمال شرق سوريا، للعمل على مواجهة تداعيات الغلاء، ومنع تجنيد أبناء المنطقة للقتال في #ليبيا.وصرح “حكمت حبيب” نائب الرئاسة المشتركة في…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في مجلس سوريا الديمقراطية لـ الحل: نعمل على منع تجنيد أبناء المنطقة للقتال في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في مجلس سوريا الديمقراطية لـ الحل: نعمل على منع تجنيد أبناء المنطقة للقتال في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).