خيارين لإكمال العام الدراسي

2020/05/20 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، وجود خيارين من أجل إكمال العام الدراسي الحالي.وقال كاظم على صفحته بموقع (فيس بوك)، إن “الخيار الأول هو وضع كورس مكثف عند رفع الحظر بشكل كلي وعودة الدوام الرسمي إلى الجامعات”، مبيناً أن “الخيار الآخر يتمثل بتمديد العام الدراسي حتى بداية العام الدراسي الجديد اذا لم نتمكن […]

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