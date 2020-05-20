2020/05/20 | 01:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب نادي أمانة بغداد ينهي المشاركة بورشتين تدريبيتين عبر المنصة الإلكترونية ( اونلاين ) باشراف المحاضرين الآسيويين زياد عكوبه و نهاد صوقار

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