مصدر لـ”العهد نيوز”: اندلاع حريق في وزارة الزراعة

2020/05/20 | 01:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، باندلاع حريق في احد طوابق وزارة الزراعة.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “حريقًا أندلع في الطابق الخامس داخل وزارة الزراعة في ساحة الانداس بالعاصمة بغداد” مبينا ان “فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات اخماد الحريق”.واضاف ان “اكثر من 10 فرق اطفاء توجهت الى مكان الحادث لمكافحة الحريق”.

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