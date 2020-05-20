تركيا – شجارٌ بين سوريين بإسطنبول.. والشرطة تتدخل وتفرض غرامات

2020/05/20 | 01:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت #الشرطة_التركية، غرامات مالية على مجموعة لاجئين #سوريين، اليوم الثلاثاء، بسبب مشاجرة جرت فيما بينهم في إسطنبول.واندلع شجارٌ بين شبان #سوريين في حي “السلطانية” التابع لمنطقة “إسنيورت”، ما أدى إلى وقوع إصابتين بين المتشاجرين،…

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