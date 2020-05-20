الشرطة تقبض على خمسة اشخاص اعدوا طبخة سممت العشرات في الموصل

2020/05/20 | 01:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني يوم الابعاء القاء القبض على خمسة اشخاص اعدوا طبخة طعام تسببت باصابة العشرات بحالات تسمم في مدينة الموصل القديمة.

وقال العميد الحمداني في بيان اليوم، ان قيادة شرطة نينوى القت القبض على ( خمسة ) اشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الافطار بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ والتي تسببت بحالات التسمم ( لأربعين ) شخصا من العوائل الساكنة في منطقة الكوازين في مدينة الموصل القديمة.

واضاف انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، مشيرا الى انه تم القبض على المتهمين الخمسة في المنطقة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وكان مصدر طبي مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم باصابة أكثر من 50 شخصا بالتسمم كانوا مدعوين على مأدبة افطار وسط مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان أكثر من 50 شخصا من اهالي منطقة رأس الكورد في مدينة الموصل القديمة اصيبوا بحالات تسمم على خلفية حضورهم لفطور جماعي في المنطقة المذكورة من قبل احد المتبرعين.

ويعد سوء تخزين الاطعمة السبب الرئيسي في حدوث حالات التسمم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اغلب مناطق ومدن البلاد.

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