وزير الزراعة وكالة يوافق على استلام محصول الحنطة من كردستان

2020/05/20 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير الزراعة وكالة مهدي رشيد، على استلام 390 الف طن من محصول الحنطة من فلاحي اقليم كردستان.

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