خاص لـ”العهد نيوز”.. القبض على 5 اشخاص من الذين وضعوا السم لمواطنين في الموصل

2020/05/20 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، بالقاء القبض على 5 اشخاص من الذين قاموا بوضع السم لمواطنين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، انه “تم القاء القبض على 5 اشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الافطار بينهم صاحب المطعم والتي تسببت بحالات تسمم لأكثر من ٥٠ من اهالي منطقة […]

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