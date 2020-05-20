الزراعة تصدر توضيحاً بشأن حريق مبناها

2020/05/20 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت حول حريق مبناها.

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