شرطة نينوى تلقي القبض على متهمين تسببوا بتسمم ٤٠ مواطناً (صور)

2020/05/20 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، ان قوة من شرطة نينوى القت القبض على ( خمسة ) تسببوا بتسمم ٤٠ مواطناً.وقال الحمداني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “تم القبض على خمسة اشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الافطار بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على […]

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