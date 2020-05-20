2020/05/20 | 02:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: تسمم العشرات جراء تناول وجبة غذائية ’فاسدة’ وزعت على متعففين (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل: تسمم العشرات جراء تناول وجبة غذائية ’فاسدة’ وزعت على متعففين (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل: تسمم العشرات جراء تناول وجبة غذائية ’فاسدة’ وزعت على متعففين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).