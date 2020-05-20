فقدان 700 ميغاواط من منظومة الكهرباء بعمل تخريبي شرقي بغداد

2020/05/20 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، عن اسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة في البلاد، فيما اكدت فقدان المنظومة الوطنية 700 ميغاواط بعمل تخريبي شرقي بغداد.

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