نصف سكان طهران لا يصومون رمضان

2020/05/20 | 02:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة الطلبة الإيرانيين لاستطلاع الرأي (إيسبا)، إن نحو نصف سكان العاصمة طهران لا يصومون شهر رمضان الكريم.وأوضح مركز الاستطلاع الحكومي أنه وفقا للمبادئ العلمية للاستطلاعات، فقد سأل عبر الهاتف عينة مكونة من 1004 مواطنين من أهالي طهران بشأن مواظبتهم على صيام شهر رمضان، فأظهرت النتائج أن 47.4% من السكان لم يصوموا الشهر، بينما […]

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