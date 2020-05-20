خطأ في مسلسل البرنس

2020/05/20 | 02:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب خطأ في الحلقة الـ24 من المسلسل المصري “البرنس” في إحداث ضجة بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ولاحظ متابعو المسلسل أن من يرقد بجوار “فتحي البرنس” في السرير ويجسد دوره الفنان أحمد زاهر، ليس جثة البلطجي “كتكت” ويلعب دوره الفنان دياب، وإنما دمية على شكل الشخصية، بحسب تقارير مصرية محلية.وأدرك المشاهدون الخطأ […]

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