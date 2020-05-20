مفيد فوزي: سعاد حسني قُتلت بسبب الإدمان

2020/05/20 | 02:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي، السبب وراء وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني، مؤكدًا أنها ظلمت كثيرًا وانتهك فنها من جانب أحد المخرجين الذي لا داعي لذكر اسمه.وأضاف الإعلامي المصري في مقابلة متلفزة ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، أن الكثير من الجمهور اختزل حياة سعاد حسني في قصة حبها للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، رغم أن الأمر […]

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