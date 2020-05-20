2020/05/20 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد وصّى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بتناول وجبة السحور، ولو كان بحبة تمر؛ وذلك لما لهذه الوجبة من منافع صحية على الجسم.اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعك في الآتي على أهمية وجبة السحور للجسم: السحور يخفف من متاعب الصيام الالتزام بتناول وجبة السحور يمنع […]

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