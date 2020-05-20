الحكومة الإسبانية تنوي تمديد حالة الطوارئ في البلاد

2020/05/20 | 03:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسبانية، نيتها طلب مصادقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى السابع من حزيران القادم، على الرغم من تراجع وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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