2020/05/20 | 06:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتر بين الصين والولايات المتحدة في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 06:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتر بين الصين والولايات المتحدة في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتر بين الصين والولايات المتحدة في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).