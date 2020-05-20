5000 انتحاري..نائب عراقي يدعو الى تجريم النظام السعودي

2020/05/20 | 06:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العراقي فالح الخزعلي، الثلاثاء، التحرك برلمانيا لـ “تجريم” النظام السعودي على جرائمه في العراق....

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