شاهد.. محاولات اخماد حريق بوزارة الزراعة العراقية

2020/05/20 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح فرق اطفاء الحريق اليوم في العاصمة العراقية بغداد باخماد حريق اندلع داخل غرفة في أحد طوابق مبنى وزارة الزراعة وسط بغداد....

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