كورونا يحصد 320 ألفا و255 شخصاً في العالم

2020/05/20 | 08:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ320 ألفا و255 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل الماضي.وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و850 ألفا و670 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف […]

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