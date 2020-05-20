قنص جندي وجريحان من قوات الشرطة بهجومين لداعش في كركوك

2020/05/20 | 08:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بمقتل جندي وإصابة عنصرين من قوات الشرطة الاتحادية بحادثين متفرقين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، انه تم العثور على جثة جندي منسوب للجيش العراقي وعليه اثار اطلاق نار من سلاح قناص اثناء الواجب بالقرب من قرية سراج العصرية التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك.

واضاف ان عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما فجر اليوم على احدى سيطرات اللواء الثالث قوات الشرطة الاتحادية في قرية "قردره" التابعة لقضاء الدبس جنوب غرب كركوك.

واشار المصدر الى ان الهجوم اسفر عن اصابة عنصرين من قوات الشرطة الاتحادية بجروح.

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